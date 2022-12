No, gracias.

Alex Song: “Me importaba una mier… no jugar en Barcelona, sería millonario con lo que ganaba” Alex Song: “Me importaba una mier… no jugar en Barcelona, sería millonario con lo que ganaba”. El futbolista camerunés contó que sabía que no tendría muchos minutos, y que dejó al Arsenal para ir al cuadro catalán, porque el sueldo era altísimo.