Alexandre Pato comienza a tomar trascendencia en el fútbol chino

El delantero brasileño volvió a alzar vuelvo en la Super Liga de China, después de creer que su carrera futbolística había caído a causa de sus lesiones. El jugador de 27 años anotó un gol en la victoria 3-0 del Tianjin Quanjian.

El futbolista anotó este fin de semana un auténtico golazo con su equipo Tianjin Quanjian, ante el Shanghai Shenhua de los colombiano Giovanni Moreno y Fredy Guarín.

Pato lanzó un misil desde fuera del área tras comandar toda una jugada de ataque. El brasileño firmó su noveno gol de la temporada, en la que lleva 16 partidos disputados.

Su fútbol parece haber renacido bajo las órdenes de su actual entrenador, el campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro.

"Cree en ti mismo", escribió el futbolista en su cuenta de Twitter tras el partido, que coloca a su equipo en la tercera plaza de la Super Liga China.

Sus buenas actuaciones -y las de su equipo- le reconcilian con el deporte que le señaló hace unos años como una de las nuevas figuras del panorama internacional para ver poco después cómo se estrellaba.

Cinco temporadas discretas más tarde, incluida una cesión desastrosa en el Chelsea, Pato -salvando la distancia de calidad entre Europa y China- vuelve a brillar con goles y asistencias.

"No me sorprende la actuación de Pato. Conocíamos su talento antes de ficharle (...) Se ha integrado rápidamente en el país", dijo a los periodistas Cannavaro.

Pato estaba predestinado a ser una estrella mundial cuando con solo 17 años venció con su equipo de entonces, el Internacional, al Barcelona en la final del Mundialito de Clubes de 2006.

En ese partido el delantero batió además el récord de Pele en ser el jugador más joven en anotar en una competición oficial de la FIFA.

- Lesiones y caída en picado -

En 2007 fichó por el Milán y en su primera temporada anotó 18 goles en 42 partidos, siendo nombrado mejor futbolista joven de la Serie A. Un año después, en 2008, hizo su debut con la selección absoluta. Tenía el mundo a sus pies.

Pero a partir de la temporada 2010-11 las lesiones comenzaron a machacarle y su nivel decayó. Tras dos años irregulares y rindiendo a un nivel impropio para un jugador de su clase, volvió a Brasil; al Corinthians.

Tampoco allí consiguió remontar y fue cedido al Sao Paulo, de donde pasó al Chelsea. En Londres hizo gala de un estado de forma muy pobre. Estaba en el peor momento de su carrera.

De esa época son unas declaraciones del presidente del Corinthians: "Rezamos día y noche para poder vender a Pato".

Pese a ello el Villarreal decidió pagar por él 3 millones de euros el pasado verano (boreal), pero el club amarillo, decepcionado con el futbolista, lo vendió solo seis meses después al Tianjin chino por 18 millones de euros.

"No existen futbolistas que no cometan errores, y Pato no es una excepción. No solo estoy feliz por él, también estoy orgulloso", dijo tras el partido del domingo su entrenador.