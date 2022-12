Alexis García: “Ningún futbolista puede exigir jugar y menos cuando no se sabe en qué nivel está”

El técnico de La Equidad habló este martes con GolCaracol.com sobre el diálogo de James Rodríguez con Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia.

El pasado lunes se conocieron detalles de una conversación que sostuvieron en Madrid (España) Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, y James Rodríguez, mediocampista del Real Madrid.

Según trascendió, Queiroz le dijo a James que no le podía asegurar la titularidad en el combinado nacional y el futbolista le respondió que, si no iba a tener lugar entre los once, prefería no estar entre los convocados.

Dicha versión salió a la luz en el programa radial ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que dirige Javier Hernández Bonnet.

Esto se da justo un mes antes de los dos primeros juegos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, frente a Venezuela, en Barranquilla, y Chile, en Santiago.

Así, se han escuchado diversas opiniones con respecto al tema y el que tomó la palabra este martes fue Alexis García, exfutbolista y actual entrenador de La Equidad, en conversación con GolCaracol.com.

García se mostró en desacuerdo con la postura que habría tomado el ‘10’ de Colombia y aseguró que en el fútbol no hay privilegios para nadie, por más importante que sea.

“Lo que el jugador tiene que hacer es empezar a recuperar su nivel, su forma, y venir a luchar como uno más, no puede haber privilegios. Ningún futbolista tiene licencia para exigir jugar y menos cuando no se sabe en qué nivel físico y técnico está”, le dijo García a este portal.

‘El Maestro’, sin embargo, cree que el técnico portugués podrá sortear esta situación con un jugador del peso y la jerarquía que tiene el mediocampista cucuteño, líder de las dos últimas clasificaciones a los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018.

“El entrenador no va a romper con un hombre tan importante por un comentario de esos, la idea es enseñarle cómo se deben hacer las cosas. Un hombre con tanta experiencia como Carlos Queiroz, estoy seguro que lo va a saber llevar a buen término”, expresó

Por último, el técnico chocoano, de 59 años, contó que haría si fuera el técnico de la Selección Colombia y tuviera que enfrentar una situación como esta.

“Primero lo llamaría a conversar y luego de tener un diálogo los dos en privado, con un buen vino, con una buena cena, tomaría una decisión de acuerdo como lo vea. Es una cosa que se resuelve con facilidad, me parece a mí”, concluyó.

