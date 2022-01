Alexis Sánchez y su gallardía: "Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo"

El chileno Alexis Sánchez aseguró este miércoles que si le "dejan jugar" es "un monstruo" y se definió como "un león en jaula", tras marcar el gol decisivo en el último suspiro de la prórroga de la Supercopa italiana ganada por el Inter de Milán contra el Juventus.

"Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo", afirmó Alexis al acabar el partido de San Siro, decidido a reivindicarse tras tener poco protagonismo en la última temporada, con Antonio Conte en el banquillo, antes de la llegada de Simone Inzaghi.

"A mí me dicen 'te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos'. Y yo digo 'me haces sufrir'. Yo siempre he sido un león", agregó.

El Niño Maravilla, exjugador del Barcelona o del Manchester United, fue elegido como "MVP" (mejor jugador) de la final que el Inter ganó 2-1 al Juventus para levantar al cielo su sexta Supercopa italiana.