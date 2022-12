Alexis Viera: “Siento dolores las 24 horas del día y tomo pastillas que me traen otras complicaciones”

El exfutbolista uruguayo estuvo de visita en su país por el estreno de una película sobre su vida, y reveló algunas de las dificultades que ha enfrentado en su recuperación.

Alexis Viera, exarquero uruguayo del América, estuvo de visita en su país por el estreno de la película ‘Alexis Viera: una historia de superación’, en la que se recrea su carrera, así como el robo que tuvo lugar en su casa, en Cali.

Publicidad

Viera habló con el diario ‘La Ovación’ y reveló algunos detalles desconocidos de su recuperación, luego de los disparos que por poco lo dejan sin la posibilidad de caminar.

“Siento dolores las 24 horas del día. Tomo pastillas que me ayudan, pero también me traen otras complicaciones, pero nunca me quedó con lo malo y siempre me van a ver con una sonrisa y con energía positiva”, le dijo el exfutbolista al medio uruguayo.

Vea acá: Lionel Scaloni, técnico de Argentina, fue atropellado por un carro, en España

‘El Pulpo’, además, confesó que el accidente le ayudó a cambiar su mentalidad y pensar más en su familia, a la que, según él, estaba perdiendo en ese momento.

Publicidad

“Yo me equivoqué en lo más importante que tengo, que es mi familia. Me equivoqué con mi señora. ¡Y lo que son las cosas de la vida! Mi señora se enteró una semana antes del incidente que yo me estaba portando mal con ella y se quería venir para Uruguay. Pasó lo que pasó y la vida me golpeó durísimo quitándome el fútbol”, agregó.

Alexis Viera, de 40 años, vive en Cali y allí tiene una escuela de fútbol en la que ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos para que se alejen de los malos pasos y le dediquen su vida al deporte.

Publicidad