Alfredo Morelos, a puro corazón con su Fundación: ayudando y al pendiente de los niños de Cereté

Alfredo Morelos no solo marca golazos en las canchas de Europa con la camiseta del Rangers , también lo hace para sacarle una sonrisa a los niños en su natal y querida Cereté, en Córdoba.

Desde 2019 se volvió realidad el sueño de tener su Fundación y de ahí en adelante todo ha sido puro amor y corazón para la gente de su tierra.

Por ese motivo, en GolCaracol.com hablamos con Franklin González, quien es el director y el encargado de que todo marche bien con la Fundación del ‘Búfalo’, quien a través del arte y del fútbol quiere formar personas íntegras y que puedan destacarse en nuestro país.

¿Cómo se crea la Fundación Alfredo Morelos?

“La fundación es una idea de él desde sus inicios en el fútbol, dando sus primeros pasos, su sueño era crear una fundación, ya cuando estuviera realizado y pudiera hacerlo en su tierra natal. Se dio aproximadamente en el 2019, me contactó a mí, yo veía que él venia, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo, le dije a un amigo que si algo me pasara el número de Alfredo y yo me pongo al frente de lo que necesite acá. Días después yo le escribí, le mandé un mensaje, que yo vivía acá en Cereté, que soy contador público, le dije que si necesitaba crear una fundación que yo le ayudaba. Como en julio de 2019 me llegó un mensaje, luego me llamó y me pidió que le ayudara con el tema de la fundación, me dijo que tenía una amiga que me le iba a ayudar para que me pusiera en contacto. Ya yo me puse al frente de esto, cree todo, la organicé como en una semana y arrancamos a buscar el predio, lo encontramos cerca de donde él vive por acá y ahí se compró una extensión de tierra que es donde queda toda la sede administrativa y deportiva de la Fundación Alfredo Morelos”.

¿En qué se enfocan en la Fundación?

“Nosotros en diciembre de 2019 para dar a conocer la fundación tuvimos un partido de las estrellas, donde el aforo era de 3.500 personas y se metieron como 4.500 personas al estadio, solicitamos que fuera voluntaria la entrada pero que dieran alimentos. Vinieron jugadores como Frank Fabra, Wilson Morelo, Duván Vergara. Miguel Borja. Ese fue el inicio y con eso arrancamos para darnos a conocer. Con lo de la pandemia Morelos alcanzó a venir a Colombia y empezamos a trabajar a regalar mercados, a los más necesitados, él mismo iba con nosotros, alcanzamos a entregar como 1.200-1.300 mercados. Ya por junio de 2020 comenzó la estructura de la Fundación, y empecé a vincular a un voluntariado, y entraron psicólogos, profesores de educación física y más y comenzamos a gestionar, ya como desde noviembre empezamos a hacer las convocatorias para 900 niños y ahí comenzó el proceso de selección y tuvimos la población de 171 niños de los cuales 120 están en fútbol, en cinco categorías, y la parte cultural, que son tres áreas y ahí están los demás”.

¿Qué tan pendiente vive Alfredo?

“Total, cada rato está preguntándome cómo vamos, participa de las reuniones que hacemos, y aporta diciendo lo que quiere, como lo quiere, su esposa también. Hemos estado muy pendientes de lo que él quiere para sus niños en Cereté”.

¿Cuáles son las metas que tienen?

“Acá primero nuestro objetivo es formar seres humanos para la sociedad, para la vida, que aprovechen bien el tiempo libre, alejarlos de la droga, del alcoholismo, todo lo que afecta, la idea es orientarlos, llevarlos, pero ellos también tienen que aportar en el proceso y así venir a entrenamientos, hacen trabajos con las psicóloga y la trabajadora social y seguir trabajando en ese proceso de formación. Tenemos muchas expectativas en transformarlos como seres humanos en la sociedad”.

¿Qué decir del Alfredo Morelos futbolista?

“Alfredo la ha luchado mucho, comenzó en el Medellín, le dan la oportunidad pero no estaba jugando lo que él quería, se le presentó la oportunidad en otro club de Colombia, pero salió lo de Finlandia, él se la jugó e hizo como más de 40 goles en una temporada y luego se va a Rangers y ahí comenzó su historia en el equipo. Después de 10 años los sacó campeón, es el goleador histórico del Rangers en competiciones europeas, está entre los colombianos más goleadores en Europa, con tan solo 24 años, con experiencia en Selección Colombia y a la espera de que tenga la oportunidad con el profe Reinaldo Rueda. Le queda mucho por hacer y ha dejado huella y todo tiene sacrificio”.