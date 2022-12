No, gracias.

Alfredo Morelos no marcó y el Rangers cayó 2-1 con el Kilmarnock, por la Liga de Escocia Alfredo Morelos no marcó y el Rangers cayó 2-1 con el Kilmarnock, por la Liga de Escocia. ​​​​​​​El delantero colombiano fue titular y disputo todo el encuentro de este miércoles. Sin embargo, no tuvo una noche destacada y se fue en blanco.