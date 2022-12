Álvaro González Álzate: “Ojalá el escándalo en el fútbol femenino no nos privé de hacer el Mundial”

El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol volvió a referirse al problema que tiene en serios problemas a integrantes del cuerpo técnico del combinado Sub-17, por presuntos acosos sexuales y laborales.

Álvaro González Álzate, dirigente de la FCF, reiteró que desde el ente del fútbol colombiano se está realizando todos los esfuerzos e investigaciones para esclarecer los hechos que envuelven a Didier Luna (extécnico de la Selección femenina sub-17) y Sigifredo Alonso (preparador físico), en presuntos acosos sexuales.

Para el vicepresidente de la Federación, lo sucedido lo tiene “muy preocupado por la imagen del fútbol. Creo que tienen que tener algunas cosas muy válidas para que le imputen cargos a una persona, pero hay que esperar el fallo final”, señaló en el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio’, este martes.

“En 28 años de manejo, jamás vi tan atrofiado el fútbol femenino como lo hemos visto en el tiempo actual. Me parece aberrante lo que hizo Didier Luna y Sigifredo Alonso”, prosiguió.

Sin embargo, González Álzate se mantuvo en su posición sobre algunos aspectos del balompié femenino en nuestro país. “La Liga se aceleró mucho. No era el momento, llevábamos 21 años sin hacer un campeonato profesional en esta rama y somos un país que no tiene cómo tener equipos profesionales”.

Por último, afirmó que desde la FCF sigue firme la intención de realizar el Mundial femenino de mayores, que se disputará en 2023.

“Es oportuno hacer el Mundial. Debemos empezar un proceso serio en el fútbol femenino si queremos llegar al nivel con el que todos soñamos. Ojalá que con este escándalo no nos priven de hacer el Mundial. Nosotros lo pedimos y tenemos el apoyo del Gobierno Nacional, me preocupa que con todo esto la FIFA no se den cuenta que lo que queremos es cambiar la imagen y hacer las cosas bien”, concluyó.