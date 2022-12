Álvaro Morata: "No ir al Mundial de Rusia fue un momento bastante difícil para mí"

El delantero español del Chelsea, afirmó además que pese no estar en la lista de convocados, no le guarda ningún rencor al entonces seleccionador, Julen Lopetegui.

Álvaro Morata aseguró este martes que no ir al Mundial de Rusia el pasado verano fue "un momento bastante difícil" y se mostró feliz de volver a la selección española con Luis Enrique.

"Fue un momento duro para mí, pero no vale para nada pensar en el pasado. Voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente. Fue un momento bastante difícil porque yo esperaba ir", dijo Morata en una rueda de prensa tras el entrenamiento de la selección española.

El delantero español, de 25 años, confesó que "he sido muy feliz en todos los sitios que he estado, pero el año pasado no lo fui".

"La temporada empezó bien, pero acabó siendo un desastre, no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar", aseguró el jugador del Chelsea, afirmando que quiere "ser feliz y hacer una gran temporada en el Chelsea" este año.

Morata considera que con Maurizio Sarri a los mandos del Chelsea, el equipo inglés "ha cambiado la manera de jugar y es más parecido a lo que juega aquí, con más pases, atacando los espacios".

"Si lo hago bien, me ayudará a seguir viniendo" a la selección, aseguró el delantero español, quien no dudó en afirmar que le "gusta" el nuevo seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Como técnico, sólo hemos tenido dos entrenamientos, pide mucha intensidad, mucha concentración, me ha parecido una persona sincera que tiene muchas ganas de ganar", concluyó.

Morata se encuentra concentrado con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid, con vistas a los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Inglaterra el sábado en Londres y contra Croacia el martes en Elche (este de España).

