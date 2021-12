Amaranto Perea, sobre el 'Kun' Agüero: "No es nada agradable retirarte cuando no lo estás planeando"

La noticia más importante de este miércoles en el mundo del fútbol fue el anuncio del retiro de Sergio Agüero, jugador del Barcelona, quien no podrá volver a jugar profesionalmente debido a problemas cardiacos, que empezaron el pasado 30 de octubre en un partido de liga española.

Amaranto Perea, exjugador y ahora técnico que compartió varios años con el 'Kun' en el Atlético de Madrid, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el momento que está viviendo el argentino.

"Jugamos casi cuatro años. Él llegó en 2005 y se va cuando ganamos la Europa League en 2010. Mucha tristeza por su retiro, pero entendiendo que al final la salud está por encima de todo. Al final, se retira con una edad importante y no siendo joven con mucho camino por recorrer. Ahora, en términos generales, no es nada agradable retirarte cuando no lo estás planeando", dijo el excapitán de la Selección Colombia.

Pese a la triste noticia de no poder volver a verlo en las canchas, Perea afirmó que el hecho de haberle detectado el problema cardiaco a tiempo es algo positivo.

"La parte buena es que le detectaron su enfermedad a tiempo y no se llevó un susto en el partido. Tiene que estar contento, más allá del momento duro. Por suerte fue detectado y no tuvo ninguna consecuencia", finalizó.