André Gomes fue operado con éxito, de la luxación por fractura de su tobillo derecho

Luego de una entrada fuerte del jugador Heung-Min Son, este domingo, en el partido entre Everton y Tottenham, el mediocampista portugués ya fue intervenido quirúrgicamente de su grave lesión, aunque no confirmaron el tiempo que estará por fuera.

El centrocampista portugués del Everton André Gomes fue operado con éxito este lunes de la luxación por fractura de su tobillo derecho, que sufrió el domingo tras una dura entrada del surcoreano del Tottenham Son Heung-min.

"Everton confirma que André Gomes fue operado de la luxación por fractura de su tobillo derecho y salió muy bien", señaló el club inglés en un comunicado.

"André se quedará en el hospital un tiempo recuperándose, antes de comenzar con su rehabilitación bajo los cuidados del cuerpo médico del club", añadió.

A diez minutos del final en el empate 1-1 entre ambos equipos, Son Heung-min entró con dureza a Gomes. La gravedad de la lesión fue tal que el realizador de la televisión inglesa no ofreció la repetición.

Pero las reacciones de Son, que fue expulsado y que desde que vio el tobillo del internacional portugués rompió a llorar y no se quitó las manos de la cabeza, así como las lágrimas del técnico del Everton Marco Silva, o del marfileño del Tottenham Serge Aurier, que se puso a rezar, hablaron por si solas.

Jugadores del Everton abrazaron a Gomes hasta que una camilla se lo llevó del campo.

"Lo sentimos mucho, ha sido realmente una situación dura, muy mala suerte cómo Gomes ha caído en la jugada. Lo único, enviarle nuestros mejores deseos, estamos devastados por esta situación", señaló tras el partido el técnico argentino del Tottenham Mauricio Pochettino.

"Es evidente que no era la intención de Son. No sé lo que pasará, el club mirará si es posible (recurrir la expulsión), pero lo que no podemos cambiar es lo que pasó a continuación", añadió.