Andrea Pirlo perdió el control en su fiesta de despedida: se pasó de copas

El italiano, ex jugador de la Juventus y de la Selección ‘azurri’, se le vio bastante alicorado en una celebración que él mismo organizó luego de retirarse del fútbol.

Se filtró un video en el que Andrea Pirlo, exvolante de la Juventus, no puede mantener la estabilidad, aparentemente alcoholizado.

Publicidad

El exfutbolista organizó una fiesta junto a algunos de sus amigos, que también compartieron cancha con él, para celebrar su extraordinaria trayectoria. Lo más relevante de la celebración fue cómo el histórico exjugador se pasó de copas.

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

En las imágenes se puede ver como un amigo de Pirlo sirve varios shots, y el ex mediocampista agarra uno de los pequeños vasos. Pero mientras toma, el tano no puede mantener la estabilidad y los que lo acompañan lo deben agarrar para que no se caiga.

Vea el video de Andrea Pirlo.

Publicidad

El maestro Andrea Pirlo se pasó de copas. pic.twitter.com/IbIFBorSk6 — Juan (@Juanc_217) May 27, 2018