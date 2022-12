Andrés Iniesta: “Personalmente veo difícil que Neymar vuelva al Barcelona”

Muchos rumores han puesto al futbolista paulista en la órbita de Barcelona, pese a que los mismos directivos hayan negado cualquier contacto.

El volante español Andrés Iniesta, quien juega en el Vissel Kobe, de Japón, dio sus impresiones sobre el posible regreso de Neymar al Barcelona luego de irse al PSG.

Durante sus vacaciones en la capital de Cataluña, el mediocampista habló con 'RAC1' sobre el futuro del astro brasileño y su adaptación al fútbol nipón.

''Personalmente, veo difícil que pueda volver, pero en el fútbol se han visto cien mil cosas,” comentó Iniesta en la entrevista.

El nacido en Fuentealbilla no le restó calidad al brasileño, con el que ya compartió camerino en el Barcelona y consiguieron la Champions League, entre muchos otros títulos.

''Si volviese, yo siempre he dicho que hace años y actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo. Y a qué equipo no le gustaría tenerlo. Pero me cuesta visualizarlo en el Barça”, agregó.

Este será un mercado de pases movido, ya que según los reportes de la prensa europea el jugador paulista no está cómodo en París y extraña al Barcelona.

