Andrés Iniesta y la depresión: "El mejor momento del día era cuando tomaba mis pastas y me acostaba"

El campeón mundial con España en 2010, Andrés Iniesta , habló sobre su la depresión que sufrió en el mejor momento futbolístico de su carrera en Barcelona FC , impulsada por el fallecimiento de su íntimo amigo, el jugador del RCD Espanyol, Dani Jarque, quien murió víctima de un infarto a los 26 años en 2009.

En una charla para el podcast 'The Wild Project', el autor del gol que le dio la primero y único título mundial a la selección española, habló sobre lo difícil que fue sufrir de depresión y su tratamiento sobre esta enfermedad: "Cuando estaba luchando contra eso, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Perdí las ganas de vivir. Abracé a mi esposa, pero era como abrazar una almohada. No sientes nada".

"Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que no se trata de cosas materiales, puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vida", confesó Iniesta.

En una entrevista realizada por Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, en 2018, el exBarcelona ya había dado detalles sobre su problema con la depresión, además de contar un poco de su vida personal y profesional.

La depresión

“Vas sintiendo que no eres tú, que no disfrutas de las cosas. Que las personas que te rodean son simples personas. No tienes sentimientos ni pasión. Te vas vaciando por dentro y hay un momento que te das cuenta que no puedes más”

¿Por qué decidió marcharse del Barcelona?

“Era una exigencia física y mental muy grande. Mi cuerpo ya me decía que me había exprimido al máximo. Es la decisión más honesta. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo he madurado mucho y es una decisión que, aunque me duele, ser dueño de tus decisiones es lo bueno”.

¿Qué motivó su llegada a Japón?

“Para mí el hecho diferencial es el proyecto en todos los sentidos que se me ofrece. No me da vértigo ir. Me apetece, también a nivel familiar y también para crecer como persona y enriquecerme culturalmente. Creo que es algo muy positivo para mi futuro”, destacó el activo jugador, hoy en Vissel Kobe.

¿Cómo conquistó a su mujer?

“Los tímidos tenemos otras tácticas. Yo me enamoré por un flechazo. Mi mujer por aquel entonces tampoco era muy futbolera. Su mejor amiga sí. Intentas conseguir el teléfono, mandar un mensaje; afortunadamente salió todo bien”.