Andrés 'Manga' Escobar: "El Cali es el equipo al que yo quiero volver, de eso no hay duda"

El delantero se encuentra entrenando con un PF personalizado y espera poder confirmar su destino en los próximos días. Declaró su amor por el equipo 'azucarero'.

Uno de los jugadores colombianos que aún no encuentra acomodo ni en Colombia, ni el fútbol internacional es Andrés Ramiro Escobar. 'Manga' jugó en Brasil en 2019 y en nuestro país lo tiene marcado au antecedente con Tolima, de donde salió mal librado por indisciplina.

¡Llegó Gente con Cancha, de GolCaracol.com! Cuando el fútbol es amor y pura pasión

En entrevista concedida a Grueso Calibre , 'Manga' dejó en evidencia un deseo que le ronda en la cabeza. "A mí me gustaría volver a jugar en el Cali. Ahí me siento como en casa, querido por parte de la hinchada, es bueno que no se olviden lo que uno ha hecho por el club. Esperemos que Dios nos dé la oportunidad".

Wilson Arias, el técnico colombiano que trabaja en China en medio del coronavirus

Escobar confesó su gusto por los autos de lujo, sus diferencias con el presidente del Tolima, resaltó que todo se lo ha ganado a pulso en el complejo mundo del fútbol y recordó cuando 'echaba dedo' e iba en camiones a cumplir la cita sagrada en los entrenamientos, cuando era un jovencito soñador.

Publicidad