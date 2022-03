Andriy Shevchenko habló sobre la situación que están viviendo sus familiares, atrapados en Ucrania

Andriy Shevchenko, legendario jugador ucraniano, no está pasando los mejores momentos, tras la invasión de Rusia a Ucrania, que generado historias dramáticas y muchas repercusiones en el mundo del deporte.

El ex delantero del Milan comentó la situación que están viviendo su madre y su hermana, quienes se están resguardando en un búnker ubicado en Bucha, región cercana a Kiev, que ha sido asediada por las tropas militares rusas.

Publicidad

“Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas. Las condiciones allí son pésimas. No hay comida. No hay electricidad. Son amigos de mi hermana. Llevan cinco días viviendo bajo tierra en un sótano” comentó Shevchenko, en una entrevista para 'Sky Sports'.

"Los corredores humanitarios han sido atacados por los soldados rusos. Si mi madre y mi hermana quisiera irse y lo intentan… Sería muy peligroso para ellas. No hay comida en Bucha, no hay electricidad", concluyó el ex delantero ucraniano.

Publicidad

Los ataques por parte del ejercito ruso han sido cada vez más duros, e incluso se llegó a bombardear al estadio de uno de los equipos de la primera división de Ucrania, el FC Desná Cherníhiv.