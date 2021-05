Andriy Shevchenko y sus desgarradores testimonios: "Todos mis amigos están muertos"

Andriy Shevchenko, actual entrenador de la Selección de Ucrania y leyenda del AC Milan , presentó su libro 'La mia vita, il mio calcio', en el cual hace un repaso a lo que fue su vida personal y trayectoria en el balompié mundial, resaltando hechos históricos que lo marcaron como la explosión de la central nuclear de Chernóbil y la caída de la Unión Soviética (URSS).

El multi campeón del fútbol con equipos como el Milan, Chelsea y Dinamo de Kiev, concedió una entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera', en la cual trató algunos de los temas de su autobiografía.

'Sheva' vivía a 200 kilómetros de la central nuclear que explotó en 1986, por lo tanto le tocó vivir las consecuencias generadas, “Todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, haciendo cualquier deporte. Me llevaron a la academia del Dinamo de Kiev, sentí que estaba empezando a vivir un sueño. Luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos” expresó.

Y agregó, "Cerraron las escuelas de inmediato. Llegaron autobuses de toda la URSS, cargaron a jóvenes de entre 6 y 15 años y se los llevaron. Me encontré sólo en el mar de Azov, en el mar Negro, a 1.500 kilómetros de casa. Sin embargo, todavía hoy no siento angustia. Me sentí como en una película, viví esa experiencia como un viaje. Yo era un niño”.

Además relató como fue su vida en la Unión Soviética, "No estuvo mal, mucha escuela y mucho deporte por todos lados. Era un país cerrado que te hacía ser cerrado".

El ganador del balón de oro en 2004, contó también lo que se sintió con la caída de la URSS, donde habló de sus amigos de la infancia en Kiev: "Están todos muertos. No por la radiación, sino por el alcohol, las drogas, las armas. Las grietas en el muro de la URSS eran cada vez más evidentes. Todo se derrumbaba, el mundo donde nacimos se derrumbaba. Mis amigos, como toda mi gente, dejaron de creer en nada y se perdieron“.

Otro de los temas que trató, ya envueltos en el ámbito del fútbol, fue sobre el 'Milagro de Estambul' en el cual el Liverpool de Rafael Benítez les remontó un 3-0 en la final de la Champions League .

"En los primeros tres meses después de esa amarga derrota, me despertaba gritando por la noche y empezaba a pensar en ello. Todavía lo pienso hoy que han pasado dieciséis años. Muchos de mis compañeros de equipo no quisieron volver a ver ese juego nunca más. Me lo sé de memoria” aseveró.

Asimismo habló de Valeri Lobanovski, exjugador y exentrenador de fútbol ucraniano que dirigió al Dinamo y la Selección de Ucrania, a quien considera su padrino en el fútbol, "Era algo más que un maestro severo. Recuerdo que nos ordenaba hacer decenas de repeticiones de lo que llamábamos 'Escalada de la Muerte', con pendientes del 16%. El que no vomitaba, no jugaba de titular. Era duro, pero íntegro, y aprendimos mucho de él" contó Shevchenko.

