Anthony de Ávila: "Estaba en Italia por turismo, amo viajar, me arrestaron y no sabía nada"

"Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron pero no sabía de una sentencia, no sabía nada", expresó Anthony de Ávila, desde Italia, a través del jurista que lleva el proceso judicial en su contra, Fabrizio de Maio.

Además, el exjugador fue consultado por los posibles nexos que tendría con el 'Cartel de Cali', a lo que le respondió un tajante "no contesto", para no darle más largas a la polémica situación que lo envuelve por estos días, cuando se disponía a pasar sus vacaciones en Europa.

"Creo en la justicia", fue el mensaje que envió sobre una condena injusta. En las próximas semanas, se resolverá su situación en el 'viejo continente' y veremos cuál será el dictamen de las autoridades italianas.

Por el momento, el exfutbolista de la Selección Colombia sigue retenido en el extranjero, a la espera de conocer lo que pasará con su futuro cercano.