Antoine Griezmann: “Me quedé porque había un buen proyecto, no me equivoqué”

El atacante, quien fue campeón del Mundo con Francia, en el certamen orbital de este año, volvió a festejar, esta vez por la SuperCopa de Europa que ganó el Atlético de Madrid 4-2 contra el Real Madrid.

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, declaró este miércoles, tras ganar la Supercopa de Europa al Real Madrid (2-4), que se quedó en el equipo porque había "un buen proyecto" y tiene "confianza en este club y en Simeone" y hoy ha visto que no se ha equivocado.

"Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club y en Simeone. Hoy he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo", explicó en declaraciones a ‘Movistar Plus’ durante la celebración del título en el estadio Lillekula de Tallin.

"Hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, los que entraron hicieron la diferencia y hay que seguir así, porque somos un gran grupo", añadió el futbolista, que admitió que se sintió "un poco ahogado" durante el encuentro desde el punto de vista físico, porque era su "segundo partido" de este verano.

