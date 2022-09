Antonio Cassano durísimo con Cristiano Ronaldo: le recomendó retirarse del fútbol

El presente del astro portugués, Cristiano Ronaldo , no es el mejor. El jugador del Manchester United, que no es titular en el conjunto inglés, se quedó por fuera de las semifinales de la Nations League, luego de que su selección perdiera 0-1 con España como local, y dejara escapar la oportunidad de pelear por dicho certamen.

Frente a esto, el exjugador italiano Antonio Cassano, con pasado en el Real Madrid, la Roma el Milán y el Inter, entre otros, fue duro en sus críticas sobre 'CR7'. Cassano, aprovechó el espacio que tuvo en el podcast 'Muschio Selvaggio' de un famoso rapero italiano conocido como 'Fedez', para lanzar sus dardos contra el artillero: "Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes”, así lo dio a conocer el diario As de España.

Publicidad

El jugador italiano retirado en 2018, además lo comparó con el argentino Lionel Messi, a quien le tiene una gran admiración: “Tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona y, cuando se habla de sacrificios, hay que recordar que Leo se fue de Argentina con 14 años, superando muchos problemas físicos. Estuvo cuatro años él solo, en Barcelona, y estos son sacrificios”.

Además, Cassano añadió que lo mejor para Cristiano Ronaldo sería dar un paso al costado, antes de salir por la puerta de atrás: "Lo ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ha ganado muchísimo dinero y ahora no es titular en el Manchester United. Retírate, ya está”

Esta no es la primera vez que Antonio Cassano habla de Cristiano Ronaldo. De hecho, el año pasado generó una polémica cuando comentó que para él, el máximo anotar de la Champions League no estaba entre los mejores jugadores de la historia. En ese entonces, en una transmisión de Twitch, del también exjugador Christian Vieri: “Basta de teatro. ¿Es Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia? Es el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte. Ni siquiera está entre los cinco primeros”, dijo Cassano, en respuesta a las declaraciones del representante de 'CR7' Jorge Mendes, quien aseguró que el delantero era el mejor de la historia.

Por si fuera poco, más adelante Cassano reveló que las declaraciones no le gustaron nada al hoy delantero del Manchester United, quien lo increpó a través de su Whatsapp personal y le dijo: "Cristiano me escribió por WhatsApp pidiendo más respeto por todo lo que ganó y por todos los goles que marcó. Me dijo que él hizo 750 goles y yo 150", según el italiano, gracias a los contactos que tenía Cristiano Ronaldo en la Juventus, cuando compartió equipo con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pudo tener su número privado para confrontarlo.

Publicidad

Luego de la dolorosa derrota sufrida este martes en el Municipal de Braga y que dejó a Portugal eliminada de la Nations League, Cristiano Ronaldo volverá a Inglaterra para intentar volver a ganarse la titularidad del Manchester United y llegar de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo de Qatar, que dará inicio en noviembre.