"Aprendí mucho de la mano de José Pékerman, él es un libro abierto"

Esas fueron las palabras de Bernardo Romeo, coordinador de selecciones menores de Argentina, al referirse al extécnico de la Selección Colombia, en una entrevista con el diario 'La Nación'.

Bernardo Romeo concedió una amplia entrevista a la prensa argentina y uno de los temas que se tocaron tuvo que ver con José Pékerman, quien marcó un camino en las selecciones albicelestes juveniles.

Romeo tuvo como entrenado a Pékerman en el seleccionado argentino, que salió campeón del Mundial Sub-20 de Malasia en 1997 y por eso toma muchos de esos aprendizajes para su posición como coordinador de la AFA, de categorías como la Sub-15, Sub-17 y la propia juvenil.

"No hablé con José, no lo veo hace tiempo. Lo crucé cuando fue a entrenar con la selección de Colombia a la cancha de San Lorenzo... Tengo muy buena relación con él, pero no soy de fastidiar mucho. Ahora, sin trabajo, él debe estar disfrutando de la familia y no quiero molestarlo", dijo el otrora jugador de San Lorenzo de Almagro.

Romeo siguió y comentó que "seguramente en algún momento lo haré y hablaré con Pékerman. Aprendí mucho de su mano, José es siempre un libro abierto".

El argentino finalizó y aseguró que "para mí, la formación, la educación y la disciplina, todo lo que aprendí con Pekerman, son clave".

