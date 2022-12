Aquivaldo Mosquera también criticó a José Pékerman: “Ese señor no se manejó bien conmigo”

El exdefensor hizo parte del proceso de la Selección Colombia que jugó las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Al final, aseguró que desconoce las razones por las que no fue a este certamen.

Aquivaldo Mosquera se sumó a las voces de jugadores que fueron dirigidos por José Pékerman en la Selección Colombia y, por alguna razón, no quedaron conformes con el trato que recibieron por parte del técnico argentino.

Además del exdefensor, en días pasados hablaron de sus diferencias con el exseleccionador de la ‘tricolor’; jugadores como Jackson Martínez, Carlos Bacca, Macnelly Torres y Edwin Cardona . Falta de confianza y decisiones que, según ellos, el DT cambió sin previo aviso, fueron algunos de los problemas que expusieron los futbolistas.

Ahora bien, Mosquera aseguró en charla con 'Toquesports’ que “en realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”.

El exjugador de Nacional, Pachuca, Sevilla y entre otros, afirmó finalmente que no desconoce las razones por las que no fue convocado para el Mundial de Brasil 2014, después de haber hecho parte del proceso de las Eliminatorias.

“No lo sé, eso se lo dejo a él, quién sabe cuáles serían las razones, pero la verdad me hubiera gustado estar en el Mundial”, finalizó.

