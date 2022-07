Árbitro de la junta de la FIFA: "Soy gay y respeto a las personas; finalmente soy yo mismo"

“Mi nombre es Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Soy árbitro de fútbol. A partir de hoy, ya no seré las versiones de Igor que creé. Vecinos, personaje para la sociedad heterosexual. Solo seré Igor, un hombre, gay, que respeta a las personas y sus elecciones. Sin máscaras. Solo Igor. Sin filtro y finalmente yo mismo”, de esa manera, el juez brasileño reveló esta noticia que sorprendió a más de uno.

El colegiado declaró su homosexualidad en el podcast ‘Nos Armarios dos Vestiários’, de 'GE', en las últimas horas. Con 41 años, se convirtió en el primer referee de la junta de la FIFA en decir abiertamente que es gay.

“No había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad. Pero jugar no era una opción duradera, así que tomé el único camino posible: me convertí en árbitro”, añadió.

Además, resaltó que: “Me atraen los hombres y no soy menos por eso. No estoy en el campo para eso. No estoy buscando un hombre, no estoy deseando a nadie. No estoy allí para intentarlo. Quiero respeto, que entiendan que puedo estar en cualquier ambiente. Porque soy gay que voy a querer tener sexo con todos, voy a mirar a todos. Ni mucho menos".

En sus declaraciones, aseveró que lo que desea es respeto a sus derechos y que no quiere que lo vean distinto por lo que reveló recientemente.

"Yo solo quiero respeto y el derecho a estar donde yo quiera. Los homosexuales en el fútbol somos muchos. Estamos en todas partes. Pero el 99,99% están en el armario. Hay árbitros, jugadores, entrenadores, casados, con hijos, separados, con una doble vida... Tiene de todo. Nos reconocemos”, puntualizó.

Con esto, Igor espera ser él realmente de ahora en adelante. Según sus palabras, no lo había podido ser por lo que significa declararse gay para muchas personas. Así que, ahora, el árbitro estará más tranquilo respecto a sus sentimientos.