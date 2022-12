No, gracias.

Argentina vs. Francia, el juego para recordar: este domingo en ¡Vive el Gol Caracol! Argentina vs. Francia, el juego para recordar: este domingo en ¡Vive el Gol Caracol!. ​​​​​​​Usted podrá disfrutar, desde las 10:15 a.m., de este emocionante partido del Mundial de Rusia 2018, que se disputó por los octavos de final del certamen.