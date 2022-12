¿Arjen Robben se vuelve a vestir de cortos? El holandés no descartó regresar a jugar Arjen Robben no descartó regresar a jugar. En julio de 2019 anunció que no seguiría como futbolista profesional, pero en unas declaraciones recientes señaló que a veces extraña estar en la cancha y hasta no cerró las puertas para volver.