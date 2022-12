Arjen Robben vivió de cerca el coronavirus: el padecimiento y el día a día con su esposa enferma

El exjugador holandés contó detalles muy personales de lo sucedido con Bernadien Eillert, su mujer, quien dio positivo de la pandemia que puso en jaque al mundo.

"Lo peor fue la presión que llegó a sentir en el pulmón y los problemas respiratorios que sufrió", comenzó explicando Robben sobre los momentos mas más difíciles que pasó junto a Bernadien, en una charla con un medio oficial de Bayern Múnich y en la quiso dejar mensajes para todo el mundo, en tiempos de preocupación en diferentes latitudes ante la llegada de la pandemia.

"No fue para nada una sensación agradable. Nos hemos dado cuenta de que la cosa no pasa de hoy a mañana, no te llegas a sentir mejor después de uno o dos días", agregó Robben.

El relato del holandés siguió y así afirmó que "fue una situación de lo más extraña. No puedes salir de casa, la gente se encarga de hacerte las compras y te las deja delante de la puerta y cuando pasa un tiempo puedes salir a meterlas. Tenemos un perro con el que tampoco podíamos ir a pasear. Lo sacaban nuestros amigos también".

