Arley Dinas: "Freddy Rincón en esta época costaría mucho dinero, sería de los mejores en el mundo"

Muchos son los mensajes y los recuerdos de los allegados de Freddy Rincón , a causa de su muerte. Varios de ellos rindieron homenaje al 'Coloso' en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde también estuvo su familia y una gran cantidad de hinchas, que fueron a despedirlo.

Alguien que no estuvo presente en la capital del Valle del Cauca, pero sí jugó con Rincón, fue el exdefensor Arley Dinas, que compartió equipo con él en el América de Cali y que habló con 'Gol Caracol' sobre lo que sintió al saber sobre su partida, además de sus vivencias a su lado.

¿En qué momento se enteró de la muerte de Freddy Rincón?

"Me enteré en la mañana del siguiente día, cuando vi las publicaciones en el facebook. Me sorprendió, porque tenía pronóstico reservado. Levantarse con esa noticia fue muy duro".

¿Qué significó Freddy para usted?

"Un ídolo, dentro y fuera de la cancha, siempre daba el 100 por ciento en el terreno de juego. Eso nos dejó a la nueva generación de ese entonces".

"Cómo era él en la interna del equipo"

"Freddy siempre fue un líder, una persona ganadora y que siempre lo entregaba todo".

¿Cómo era él en el América de Cali?, antes de ir a Europa y a Brasil

"Se mostraba lo grande que iba a ser en el fútbol. Un jugador que tenía mucha hambre de salir adelante, triunfar en la vida y lo logró".

Además logró resaltar en ese América de Cali que tenía grandes nombres y gente de experiencia, incluso del exterior

"Por eso Freddy Rincón triunfó donde fue. En esta época costaría mucho dinero, era muy completo, en ese entonces jugaba con un gran ritmo y ahora se juega así. Yo creo que ahora, él sería uno de los mejores en el mundo".

¿Cuando ustedes lo veían en los entrenamientos y los partidos ya proyectaban que podía estar en los grandes de Europa?

Sí claro, marcaba mucho la diferencia. Uno lo admiraba por ser un hombre muy fuerte y que a pesar de su talla era muy ágil, además de tener gran técnica. El estado físico que mostraba era muy superior a los demás".

¿Qué es lo que más recuerda de Freddy Rincón?

"Su temperamento, que siempre nos inculcó a los jóvenes que veníamos en la Selección Colombia. Peleaba por todo, siempre encaraba al presidente de la Federación de Fútbol de se entonces. Nunca se arrugaba para decirle las cosas a los demás en la cara".

¿Cómo era él con los jóvenes?

"Siempre nos apoyaba, era un líder. Como persona era excelente, siempre nos daba consejos".

¿Cuál es la anécdota que más recuerde con Freddy Rincón?

"Un partido frente Argentina en Buenos Aires Íbamos perdiendo 2-0 y el Cristian 'El Kily' González me tiró el balón largo, pateó en velocidad y la metió al primer palo de Óscar Córdoba. Freddy me miró y con eso me dijo todo, además que uno en esa época respetaba mucho a los grandes".

¿En qué equipos jugó Freddy Rincón?

Freddy Rincón Valencia es uno de los futbolistas históricos de Colombia. En su hoja de vida registra pasos por Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Palmeiras, Santos y Cruzeiro. Además jugó los mundiales de Italia 90, USA 94 y Francia 98, siendo uno de los referentes del seleccionado colombiano.