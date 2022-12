Arsene Wenger desmintió al Bayern Múnich y negó haber sido rechazado por el club alemán

Según el club alemán, el extécnico del Arsenal se habría ofrecido tras el despido de Niko Kovac.

El técnico francés Arsène Wenger desmintió el viernes haber sido rechazado por Karl-Heinz Rummenigge para el puesto de entrenador del Bayern Múnich, como había afirmado el jueves el club alemán.

Según el Bayern, Wenger habría llamado a Karl-Heinz Rummenigge para ofrecer sus servicios, y el presidente del directorio del club alemán le habría dicho que no estaban interesados.

"Es una historia un poco sorprendente", señaló el técnico galo de 70 años a la cadena beIN Sports.

Según su relato, fue Rummenigge, en busca de un técnico desde el despido de Niko Kovac, quien habría contactado con él el miércoles.

"No pude contestar, y por educación, le volví a llamar", explica Wenger. "Hablamos muy poco, cuatro o cinco minutos, me dijo (...) si eventualmente me interesaría".

"Le dije que no lo había reflexionado (...) y quedamos en llamarnos la próxima semana. Esa es la historia".

Esa versión contradice una declaración del Bayern, difundida el jueves por el periódico Bild y confirmada por el club a la agencia SID, filial de la AFP.

"Arsène Wenger llamó a Karl-Heinz Rummenigge el miércoles por la tarde para hacerle saber su interés por el puesto de entrenador", indicó la declaración.

Wenger subrayó en su entrevista en beIN que "el éxito del club se construyó sobre (...) la discreción".

