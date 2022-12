Arsene Wenger: “Lamento haber permanecido 22 años en el Arsenal”

El extécnico francés del conjunto ‘gunner’, de Inglaterra, reconoció que descuidó a su familia por estar al frente del conjunto inglés.

Arsene Wenger aseguró que, por haber sido técnico durante 22 años del Arsenal, lastimó a su familia y a las personas cercanas a él, dijo en ‘RTL’, una radio francesa.

"Lamento haber sacrificado todo lo que hice. Permanecer en el mismo club durante 22 años fue un gran desafío, pero me doy cuenta de que he lastimado a mucha gente a mi alrededor”, reveló el técnico francés.

“He descuidado a mi familia, he descuidado a muchas personas cercanas a mí. En el fondo, el hombre obsesionado es egoísta en su búsqueda de lo que ama. Se pierde en muchas otras cosas. Pero es un hueso para perseguir al mismo tiempo”, añadió Wenger.

Sin embargo, dijo que haber dirigido al Arsenal no fue del todo malo. “me gustan los desafíos. Era un poco prisionero de mi desafío cada vez”.

Finalmente, el técnico francés develó su futuro. “Todavía no lo he decidido. Me estoy haciendo la misma pregunta. ¿Sigo haciendo lo que he estado haciendo, lo que sé o comparto todo el conocimiento que tengo? Esa es la pregunta que necesito responder en los próximos 2 o 3 meses”.

