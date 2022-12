Arthur Melo: "Me equivoqué al ir a la fiesta de Neymar en París"

El volante del Barcelona reconoció este martes, que fue un error viajar para asistir a la fiesta de cumpleaños de su compatriota, dos días antes de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid, donde cayó lesionado.

"Me equivoqué al ir a esa fiesta y asumo mi responsabilidad. Fue un momento duro para mí. Me fastidió por la lesión y por mis compañeros, pero tanto ellos como el cuerpo técnico me ayudaron. Sabía lo que hacía, pero pido disculpas si he molestado a alguien", apuntó en la previa del partido de la Liga de Campeones ante el Lyon.

El jugador brasileño, que sufrió en aquel Clásico una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, ya se encuentra totalmente recuperado y con ganas de volver mañana a la 'Champions', una competición que ha probado por primera vez esta temporada y en la que se graduó hace uno meses, en Wembley, con un gran partido ante el Tottenham Hotspur.

"Sueñas con partidos así, con estos momentos en la mayor competición del mundo de clubes. Mañana nos enfrentamos al Lyon, sabemos la presión que tenemos, que no va a ser un partido fácil, pero con la ayuda de nuestra afición somos más fuertes y vamos a hacer lo imposible para pasar", afirmó.

Con Ousmane Dembélé entre algodones, el encuentro ante el conjunto francés parece una nueva oportunidad para que se reivindique Philippe Countinho.

Arthur defendió a su compatriota y pidió paciencia con él: "Coutinho es un 'crack', para mí uno de los mejores jugadores del mundo. Él sabe que, en algunos partidos, no ha ofrecido su mejor fútbol, pero sabemos de lo que es capaz, que es un gran jugador y que nos va a ayudar mucho. Hay que confiar".

Preguntado por si ve a Neymar en el Real Madrid, el centrocampista azulgrana no quiso mojarse. "No sé que es lo que hará Ney. Es él quien debe decir, con su familia, lo que más le convenga, tanto si se queda en el PSG como si no. Yo, como amigo, solo puedo desearle lo mejor", opinó.

Quien no piensa moverse del Barça es Arthur, que reconoció estar en un nube por todo lo bueno que le ha pasado desde que aterrizó en el Camp Nou este verano.

"Es un sueño lo que estoy viviendo, no esperaba sinceramente que todo fuera tan rápido. Pero no me debo dejarme deslumbrar por las cosas maravillosas que me están pasando y pensar que está todo hecho. Soy joven y debo mejorar cada día", concluyó.