Arturo Vidal, fiel a su estilo: ''Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos''

Otra polémica rodeó al mediocampista tras quedarse en el banco de suplentes en el empate 1-1 del Barcelona contra Valencia, el pasado domingo en la Liga española.

El volante chileno del cuadro catalán, Arturo Vidal, volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de publicar una foto con la frase ''con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos'', que minutos después terminó borrando.

No son los mejores días para el centrocampista de la selección nacional de Chile, quien no se ha podido ganar la confianza del técnico Ernesto Valverde y no ha contado con los minutos deseados con la camiseta culé.

Con este nuevo hecho, ya es la segunda ocasión que el nuevo jugador del Barcelona toma las redes sociales para inspirar su desencanto, algo que no es normal en 'Can Barça' y podría significar su salida.

Tras no arrancar como inicialista contra el Tottenham, por Champions League, Vidal publicó en su Instagram una fotografía con un emoticón con cara de molestia. El chileno borró la imagen horas después.

