Arturo Vidal y su respaldo a James Rodríguez: "El frío en Alemania es terrible"

James Rodríguez fue blanco de duras críticas en el país, luego de que dijera en una extensa entrevista que el frío de Alemania fue una de las razones por las que decidió emigrar del Bayern Múnich, flamante campeón de la Champions League.

Pues Arturo Vidal, excompañero del colombiano en el conjunto ‘bávaro’, le dio la razón, también en diálogo con el conferencista mexicano Daniel Habif.

"Me pasó similar, me pasó muchas veces. Más a los 19 años cuando llegué. El frío era terrible, los dos primeros meses no salí de mi casa, solo me estaba tratando de adaptar. La nieve, todo… Eso es muy duro. Muchas veces pensé en devolverme a Chile o buscar otras cosas”, aseguró Vidal.

"Yo escuchaba hablar a la gente en los vestuarios y pensaba que iban a pelear, y uno con la alegría y ganas de compartir con los demás era algo imposible. Ya al tercer año ellos iban aprendiendo más a hablar español que yo alemán, si no casi no podíamos hablar”, agregó el chileno.

Arturo Vidal no será tenido en cuenta por Ronald Koeman, por lo que deberá buscar nuevo equipo y entre las opciones están Inter de Milán y Juventus, en donde ya supo brillar.