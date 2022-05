"Asco": hasta Alberto Fernández, presidente de Argentina, opinó del caso Sebastián Villa

Sebastián Villa no lo pasa bien en el plano personal, ya que su nombre ha estado involucrado en las últimos días por temas extrafutbolísticos. El extremo colombiano, que hace parte de la platilla de Boca Juniors, fue imputado por supuesta violación y tentativa de homicidio, por hechos acontecidos en junio de 2021.

Todo este nuevo suceso que involucra al exjugador del Deportes Tolima lo tiene en el 'ojo del huracán', debido a que desde distintos organismos que defiende a la supuesta víctima, piden que Villa Cano sea juzgado con todo el peso de la ley.

Este tema ha causado tanto revuelo que hasta el propio presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, se refirió este viernes sobre el proceso que involucra al colombiano. Sus declaraciones fueron bastantes enfáticas al afirmar que este tipo de episodios, involucre a quién involucre, son para repudiar.

"Lo que pienso sobre el sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre, asco me da, profundo asco", dijo de entrada el mandatario argentino en declaraciones que recoge el diario 'Olé'.

Y ahí no pararon las repercusiones de Alberto Fernández, ya que agregó: "No existe ninguna posibilidad de admitir, o de entender, o de explicar, o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro, no puede ser que en el siglo 21 esto pase, y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima, definitivamente, yo eso es lo que siento”.