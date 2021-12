Así está la situación de Erling Haaland en el Borussia Dortmund: ¿Podrá salir del club?

Todos los grandes clubes de Europa están detrás del atacante noruego Erling Haaland, quien tiene más goles que partidos jugados con el Borussia Dortmund (74 anotaciones en 72 juegos), desde que llegó procedente del Salzburgo de Austria.

Una de las interrogantes que hay en el mundo fútbol entorno a Haaland es si tiene cláusula de rescisión, a la que algunos la valoran entre 75 y 90 millones de euros. Una duda que se encargo de despejar el director ejecutivo del equipo alemán, Hans-Joachim Watzke.

"La pregunta es: ¿activará la cláusula o no? Intentaremos no esperar hasta marzo o abril para saberlo. Creo que hablaremos en las próximas semanas. No somos los únicos que tenemos el control de esto. Dependemos un poco de las señales que nos envíen él y su representante. No tenemos presión para negociar porque no tenemos necesariamente que extender su contrato", explicó Watzke, en entrevista con 'Amazon Prime'.

De esta información ya estará al tanto Florentino Pérez y todo el entorno del Real Madrid, uno de los clubes que quieren contar con el jugador de 21 años en sus filas.