Así estuvimos conectados en 'Óptica Deportiva' con las Eliminatorias Sudamericanas

En Óptica Deportiva, hemos estado ininterrumpidamente conectados a las emocionantes eliminatorias rumbo al Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Este deporte, que nos mueve las fibras y despierta pasiones en todo el mundo, ha sido el epicentro de un espectáculo lleno de intensidad y competencia feroz.

No hemos perdido detalle de cada partido, cada gol y cada estrategia táctica que ha moldeado el camino de las diversas selecciones. Aquí te presentamos un recuento de cómo ha sido el viaje de algunas de las selecciones más destacadas en esta apasionante ruta hacia el mundial.

Si hubo una selección que nos hizo estar en una montaña rusa fue la líder Argentina que, desde el inicio, marcó su territorio con un paso firme, sosteniendo un impresionante invicto que abarcó 15 fechas. Sin embargo, la imparable racha se vio abruptamente interrumpida cuando Uruguay, con determinación, le arrebató la victoria, en la quinta fecha con un contundente marcador de 2-0 en el emblemático estadio La Bombonera.

No podemos pasar por alto que La 'Scaloneta' cuenta con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi que es su goleador, con tres impactantes tantos en los seis partidos disputados hasta el momento. El cierre de Argentina no fue el mejor pese a que obtuvo la victoria, ya que, en el partido más esperado, el clásico frente a Brasil, fue no solo opacado por los disturbios en las gradas, sino en un juego lleno de fricción con poco fútbol.

Publicidad

En un torneo donde la competencia se intensifica, Argentina se prepara para recuperar su posición destacada en las próximas jornadas, dejando a los fanáticos ansiosos por presenciar la próxima fase de esta apasionante travesía futbolística.

Brasil, por su parte, experimentó un periodo de incertidumbre en su desempeño futbolístico. La pérdida de su estrella, Neymar, debido a una lesión, dejó un vacío significativo en el equipo. Este hecho, combinado con una racha inusual de cuatro partidos consecutivos sin lograr la victoria, marca un episodio sin precedentes en la historia futbolística de ese país.

En su último enfrentamiento frente a Argentina, en el clásico sudamericano, sufrió una derrota por 1-0, experimentando así su primera pérdida en casa durante unas eliminatorias. Estos acontecimientos inesperados han generado reflexión y expectación sobre el rumbo que tomará la selección con miras a la preparación de las siguientes fechas.

Publicidad

Uruguay ha protagonizado una destacada actuación en las eliminatorias, permitiéndose el lujo de vencer a las dos selecciones favoritas de la afición, Brasil y Argentina, arrebatándoles además sus invictos. Los charrúas exhibieron una determinación admirable, respaldada por un juego contundente y un ataque efectivo que se tradujo en anotaciones en todos sus encuentros.

De hecho, Uruguay se consolida como la selección con más anotaciones, un total de 13 goles concretados. Esta hazaña no solo ha elevado el espíritu de los aficionados uruguayos, sino que también ha colocado a la Celeste en una posición de respeto ante sus rivales. La consistencia y el poder ofensivo demostrados por Uruguay hasta ahora auguran un emocionante camino en su búsqueda por clasificar al Mundial.

La afición venezolana experimenta una gran ilusión tras la destacada actuación de su selección en las eliminatorias. A pesar de la derrota inicial ante Colombia en la primera fecha, el equipo demostró un progreso admirable al mantenerse invicto en los cinco partidos siguientes. El momento álgido llegó con el valioso empate 1-1 frente a Brasil, logrado como visitantes, una gesta que resonó en todo el país como un triunfo monumental. Este resultado ante una de las selecciones más fuertes del continente no solo ha consolidado la confianza de los jugadores, sino que también ha infundido esperanza y orgullo en una hinchada que vislumbra con optimismo el futuro de su equipo nacional en esta apasionante travesía hacia el Mundial.

Así las cosas, Argentina lidera la tabla con 15 puntos; mientras Uruguay es segunda con 13; le sigue Colombia, que es tercera con 12; Venezuela es cuarta con 9; y quinta se ubica Ecuador, con 8; y Brasil es sexta, con 7 puntos.

Publicidad

Finalizamos temporada y durante estos meses le hemos puesto la óptica a grandes eventos deportivos como La Vuelta España, el Mundial de Fútbol Femenino de mayores y por supuesto a las Eliminatorias a la Copa Mundial Estados Unidos México y Canadá 2026. Deportes que nos mueven las fibras.