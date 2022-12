Así quedó la tabla de posiciones en la Liga Águila, finalizada la jornada sabatina

América se quedó con el clásico, Huila sigue sorprendiendo en la Liga y volvió a ganar, y Millonarios perdió con Leones, uno de los coleros del torneo. Esta es la tabla de posiciones y así seguirá la fecha 15.

Este domingo continúa la fecha 15 con los compromisos Deportivo Pasto vs. Envigado, Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín, Patriotas vs. Junior y Atlético Nacional vs. Rionegro Águilas. Repase la tabla de posiciones y los resultados en la jornada de este sábado.

Publicidad

Tabla de posiciones



Resultados de la fecha 15