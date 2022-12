"Asprilla, ustedes van a pasar a la historia y yo no": de Adolfo Valencia al 'Tino', en Argentina 0- Colombia 5

Aún suenan ecos de la goleada 5-0 de Colombia sobre Argentina, en el propio estadio Monumental de Buenos Aires, en las eliminatorias rumbo al Mundial de USA 1994. Fue el 5 de septiembre de 1993.

El 5 de septiembre de 1993 quedó siempre para historia de la Selección Colombia de mayores. Ese día, el seleccionado dirigido por Francisco Maturana goleó 5-0 a Argentina,

en la ciudad de Buenos Aires, con goles de Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, los dos en dos oportunidades; y de Adolfo 'Tren' Valencia.

Aunque han pasado 26 años, en el ambiente del fútbol de nuestro país se recordó tan memorable resultado.

Sin embargo, en medio de tanto material que surgió este jueves en redes sociales, se conoció un video del 'Tino' Asprilla, quien en forma jocosa rememoró un hecho curioso sucedido en la cancha del Monumental.

"Un man me decía en las celebraciones: 'ustedes van a pasar a la historia y yo no. Asprilla usted parece pendejo, póneme un gol. En el 4-0 me dice otra vez: 'usted qué pue', póneme el hijueputa gol. Al final, lo oían un man lejos que me decía esperáme, pasó un tren y ahora sí...Hace 26 años me tocó ese tipo, 'El Tren' Valencia", dijo entre risas el tulueño.

Esta historia pasó hace 26 años; ¿La recuerdan? pic.twitter.com/zPX97GjWvt — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 5, 2019