Athletic Bilbao no rompe sus reglas y le cierra las puertas a Gonzalo Higuaín: “No vale el abuelo”

El club vasco ha tenido a lo largo de sus 122 años de historia la política de tener en su plantilla a futbolistas nacidos o con ascendencia de esta parte del territorio español y francés.

Athletic Bilbao es fiel a sus costumbres. No importa si se trata de Gonzalo Higuaín, uno de los mejores delanteros en los últimos tiempos; el equipo vasco no va a romper sus reglas y por eso le cerró las puertas al atacante argentino.

“No, Higuaín no entra. Ojalá hubiera nacido aquí o se hubiera formado aquí. Entonces le traeríamos. Ya sabes que si no hay estas dos reglas… No vale el abuelo", afirmó Rafa Alkorta, director deportivo del club, en el programa ‘El Transistor’.

Todo esto porque el actual atacante de la Juventus, de 32 años, cuenta con su bisabuelo paterno nacido en el País Vasco.

De hecho, el directivo recordó a otro argentino, Fernando Redondo, quien supiera brillar con Real Madrid a principio de la pasada década.

"Me acuerdo de que Fernando Redondo tenía algún familiar en Oyón… y en alguna ocasión, estando en el Real Madrid, me preguntó si podría jugar en el Athletic. Le dije que no iba a ser posible”, señaló.

