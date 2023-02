Atlético Tucumán respondió en el caso de Andrés Balanta: "Nuestra institución ha cumplido"

Andrés Felipe Balanta falleció el pasado 29 de noviembre mientras entrenaba con su equipo, Atlético Tucumán . Los meses han transcurrido desde ese fatídico día, pero sus familiares aún no han podido tener la tranquilidad en temas de papeleo como son la historia clínica o algún reporte por parte del club, que deberían haberle enviado desde Argentina.

Este tema ha sido de idas y vueltas, los seres queridos del exfutbolista han dicho a Gol Caracol que sólo han recibido por parte de la Fiscalía de aquella nación la autopsia, que fue un trámite hecho por el propio entrenador Lucas Pusineri, quien fue el encargado de llevar a Balanta Cifuentes al conjunto argentino.

Tras la protesta por parte de la familia de Balanta al no tener respuesta del equipo argentino en cuanto a la historia clínica, uno de los documentos que por derecho ya deberían tener en su poder, fue el Atlético Tucumán el que no dudó en responder en los últimos minutos a la solicitud.

Fue por medio de un comunicado que Tucumán afirmó que ellos ya se encargaron de enviar toda la documentación a la Justicia de Argentina.

"Que en virtud de recientes comentarios aparecidos en diferentes redes sociales, con respecto al fallecimiento del que fuera jugador de nuestra institución, Andrés Felipe Balanta Cifuentes, queremos manifestar que nuestra institución ha cumplido con todo lo requerido por la Justicia de Tucumán, entre otras cosas la entrega de la historia clínica del jugador", dice de entrada el enunciado.

A renglón seguido, afirma que "que desde que se produjo el deceso del jugador intervino la Unidad Especializada en homicidios 1, dependiente del Ministerio Publico Fiscal, quien es la encargada de llevar a cabo la investigación de la causal del deceso, por lo cual, es la justicia quien tiene el deber de información a las partes interesadas".

Esto fue lo que dijo la prima de Andrés Balanta a Gol Caracol:

"El hospital aún no se ha pronunciado y ellos tienen los contactos de nosotros, porque nosotros enviamos un escrito donde colocamos el correo donde ellos debían enviar la documentación de la historia clínica, pero hasta el momento ellos no nos han enviado la información. Lucas Pusineri (DT de Atlético Tucumán) hizo el trámite, no sé qué hizo en la Fiscalía de Argentina, pero él fue el que nos envió la autopsia (documento)", fueron las palabras de Ximena Murillo Cifuentes a este portal.