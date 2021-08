Barcelona lo lucha también desde lo financiero: nuevo crédito millonario para salvarse

Al Barcelona se le ha concedido un nuevo crédito de 455 millones de euros, una refinanciación de la deuda anterior de 140 y la opción de pedir 70 más en un futuro si el club lo necesitara, una suma de prácticamente 600 millones que se convierten en la última oportunidad para revertir su debilitada economía.

"Esto es un 'one shoot', el Barça no podrá hacer otra refinanciación si no consigue revertir su situación mediante esta operación. En los próximos dos o tres ejercicios el club debería disminuir entre un 20 y un 25% su deuda (de 1.350 millones de euros). No veo que pueda haber una segunda oportunidad", explica a EFE Marc Ciria, director general de Diagonal Inversiones y experto en la economía del Barça.

La entidad azulgrana tendrá un plazo de 10 años para devolver este préstamo de inversores internacionales con el asesoramiento de Goldman Sachs que ha conseguido a un interés del 1,98%. La garantía son los derechos de televisión del club.

"Desde el punto de vista de plazos y de interés es una muy buena propuesta. Es un pacto de unos 62 millones por año que con la facturación del Barça se deberían poder devolver siempre que se hagan el resto de deberes: reducción de la masa salarial de forma drástica y también de algunos gastos operativos", considera Ciria.

Ahora los ingresos ordinarios del Barça se han reducido drásticamente, ya que el coronavirus ha dañado irremediablemente los ingresos por día de partido y también se ha ensañado con la mercadotecnia azulgrana. Nadie sabe cómo evolucionará la recuperación de estos activos, sobre todo después de la marcha de Leo Messi.

Publicidad

Lo que lleva a pensar que quizá los ingresos ordinarios del club no serán suficientes para poder revertir la situación económica, algo con lo que está de acuerdo Ciria: "Creo que no serán suficientes para poder devolver el préstamo, en algún momento el Barça se tendrá que deshacer de algún activo, ya sea deportivo o en forma de Barça Corporate o de una entrada de un inversor estratégico en Barça Studios".

Además, el director general de Diagonal Inversiones advierte de que, a pesar de la difícil situación contextual, "hay que intentar recuperar ingresos, sobre todo en el día de partido y en los patrocinios, y buscar nuevas vías de financiación, como los 'tokens' (monedas virtuales), los 'NFT' (activos digitales coleccionables) y las plataformas digitales, se debe estar presente allí".

El pasado lunes, Laporta anunció que el curso 2020-2021 el Barcelona lo ha cerrado con 481 millones de euros de pérdidas, un patrimonio neto negativo de 451 millones y un fondo de maniobra también negativo de 551. La deuda total del club es de 1.350 millones.

Así, este crédito que fue aprobado por la Asamblea de Compromisarios del 20 de junio, para Ciria era totalmente necesario: "Lo que hace es dar oxígeno, el Barça tenía unas facturas de proveedores encima de la mesa que no podía pagar, estaba tirando pelotas fuera, con unos vencimientos de los créditos a los que no podía responder".

"El Barça no tenía ni la posibilidad de tener estos ingresos a corto plazo y, por lo tanto, no podía pagar a los proveedores de forma inminente", explica Ciria. "El Barça estaba en la UCI y ahora esta operación le saca un poco de allí. Le da tiempo", añade.