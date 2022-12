Bayern Múnich descartó la llegada del chileno Alexis Sánchez

El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, descartó el fichaje del delantero internacional chileno del Arsenal.

La llegada la semana pasada del colombiano James Rodríguez al conjunto bávaro ha hecho disminuir el interés del campeón de la Bundesliga en el 'Niño Maravilla'.

"No estamos interesados. Acordamos con nuestro entrenador que no ficharíamos (más jugadores) para el ataque. No tendría ningún sentido", explicó Rummenigge a la revista especializada Kicker.

El Bayern se había mostrado interesado por el goleador chileno de 28 años, al que le queda un año de contrato con el Arsenal pero que aún no ha renovado con los 'Gunners'.

Varios medios británicos cuantificaron su posible salida del conjunto de Londres en 80 millones de libras (90 millones de euros, 103 millones de dólares), aunque el técnico francés del Arsenal Arsene Wenger descartó esta hipótesis la semana pasada, toda vez que suena con fuerza el interés del Mánchester City de Guardiola.

Alexis Sánchez no se halla en Australia junto a sus compañeros en la gira de amistosos de pretemporada que está realizando el Arsenal, ya que el tocopillano aún permanece de vacaciones luego de haber alcanzado la final de la Copa de las Confederaciones.

El Bayern se medirá con el Arsenal en Shanghái el miércoles en partido de fogueo.