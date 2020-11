¿Bayern Múnich fue el equipo alemán que mejor manejó la pandemia? Claudio Pizarro responde

Claudio Miguel Pizarro Bosio es un exfutbolista peruano y actual embajador del Bayern de Múnich . El deportista es considerado como el máximo exponente del fútbol peruano en Europa, además, es el latinoamericano más goleador y ganador en la historia del balompié de Alemania.

Pizarro ha tenido una gran carrera de retos, récords, goles, grandes momentos y triunfos desde que, en 1999, empezó a patear en la Liga Alemana, convirtiéndose así en una de las estrellas más brillantes del país europeo.

Ahora, como antelación al partido de este sábado 21 de noviembre del Bayern de Múnich vs. Werder Bremen, el exdelantero de los dos equipos reveló detalles exclusivos sobre su amplia experiencia en Alemania, la Bundesliga, la pandemia y los proyectos a futuro.

“Es un partido muy especial porque jugué para ambos equipos. Tengo muchos amigos y muchos buenos recuerdos. Obviamente, estoy en el Bayern de Múnich en este momento [fue nombrado embajador del club el 15 de septiembre de 2020], así que espero que jueguen bien y ganen el partido. Pero como he dicho muchas veces, tengo mucho amor por el Werder y siempre que jueguen en cualquier otro lado espero que lo hagan bien”, aseveró el deportista peruano cuando se le preguntó por quién apoyaría en el partido Bayern Múnich vs. Werder Bremen del próximo 21 de noviembre.

Pizarro recordó su llegada a Alemania y no dudó en asegurar que su primera impresión fue de limpieza y organización, algo a lo que dijo que no estaba acostumbrado, pero también se enfrentó con un clima y un idioma totalmente diferentes al de su natal Perú, pero poco a poco fue aprendiendo de todo tipo de situaciones que lo ayudaron a adaptarse a la cultura y al país.

“Siempre estaré muy agradecido con Bremen por la oportunidad que me dieron de venir a Europa. Fue el club donde jugué por primera vez en Europa y obviamente a un club al que he devuelto mucho por el cariño que tiene la gente. Siempre me he sentido muy cómodo y siempre he tenido una relación increíble con el club y con los fans”, puntualizó el embajador del Bayern Múnich nacionalizado en Alemania.

Cuando se le pregunta por el cuidado que ha tenido el club al que representa en términos de contagio y prevención del Covid 19, asegura que posiblemente el Bayern Múnich está entre los más cuidadosos, si no el más, pero está convencido que no es solo el equipo sino el alemán en general, pues son personas que siempre están mirando hacia adelante, en búsqueda de una solución para poder reorganizarse nuevamente.

“Siempre quiero estar cerca del fútbol, ​​de eso estoy seguro. Una de las cosas que siempre quise hacer, con este papel de embajador del Bayern de Múnich, y de alguna manera tengo un poco más de tiempo para mí en este momento, era analizar un poco más el ambiente fuera del campo. Pero en un sentido futbolístico. Es algo nuevo para mí, pero he comenzado a involucrarme en ello. Así que aún no estoy 100% seguro de qué es exactamente lo que quiero hacer, pero en los próximos años o meses tendré una idea más clara”, dijo enérgicamente y con una sonrisa quien fuera delantero y capitán de la Selección Perú.