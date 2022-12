“Bebo agua caliente, como mucho ajo y me doy largos baños para protegerme del virus”

Hristo Stoichkov habló este miércoles con ‘Mundo Deportivo’, de España, sobre los cuidados que tiene en su casa de Miami. Además, se refirió a Cristiano Ronaldo.

La leyenda del Barcelona, de España, se encuentra confinado en Miami y desde allí entregó detalles sobre los cuidados que está llevando para no contagiarse del coronavirus.

“Protegiéndonos mucho. Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus”, le dijo a ‘Mundo Deportivo’.

“Estoy con Mariana, mi esposa, y mi suegra, que tiene 80 años y es a la que más tenemos que cuidar porque el coronavirus se lleva sobre todo a gente mayor. Mi hija vive cerca y hace una semana que no veo a mi nieto, no nos podemos arriesgar. Es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad”, agregó Stoichkov.

Sobre su trabajo con la cadena Univisión, el futbolista búlgaro aseguró que ha hecho “más de 50 con los fenómenos de todo el mundo, podría hacer un DVD, no lo descarto”.

“He entrevistado a todos los que he querido, incluidos mis compadres Hagi y Popescu. Nunca haré una entrevista a Cristiano Ronaldo. No quiero. Hago entrevistas hablando de fútbol, no busco titulares, hablo de anécdotas, de enseñanzas... Con los mejores”, concluyó.

Cabe recordar que Hristo Stoichkov estuvo hace unas semanas en Colombia, disputando un partido con las leyendas del Barcelona, frente a un combinado de viejas glorias de la Selección Colombia.

