Bernardo Redín, el mundialista con la Selección Colombia al que quiso el Arsenal inglés

El nombre del otrora volante del seleccionado colombiano volvió a sonar este martes, porque aportó un gol hace 30 años para el triunfo 2-0 sobre Emiratos Árabes, en el debut en el Mundial Italia 90.

Bernardo Redín, hoy asistente técnico de la Selección de Chile, hizo parte de la nómina de Colombia, que participó en el Mundial de Italia 1990 y tuvo el honor de marcar uno de los goles en la victoria sobre Emiratos. Ese tanto de Redín abrió la senda triunfal y allanó el camino de la primera victoria de nuestro país en su historia en el torneo orbital.

Redín fue un volante de gran técnica, de buen panorama de juego y con mucha capacidad para pisar el área contraria, algo que en sus tiempos llamó la atención tanto en el seleccionado nacional como en el Cali, en donde conformó una recordada dupla con Carlos 'Pibe' Valderrama.

El vallecaucano atendió este martes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y recordó momentos en los que tuvo posibilidades de marcharse al exterior.

"Ahora ya retirado, pienso que las cosas pasaron por algo. Desde 1987 cuando jugué el Preolímpico con Colombia, después cuando fuimos a Copa América se hablaba del interés de clubes como Flamengo e Independiente. Estuvimos en Inglaterra y salió algo de lo del Arsenal. La gente de la Lazio vino a Cali, pero el Cali no quería que yo saliera del club", dijo Redín sobre sus posibilidades de emigrar al fútbol internacional.

Sin embargo, en 1991 se marchó al CSKA Sofía, de Bulgaria. Al respecto afirmó que "me parece que ese fue un contentillo que me dio la gente del Cali. Fue duro el primer mes, pero después me fue bien. Yo hago contrato con ellos, pero hubo diferencias entre el club y Cali. Uno no podía decir nada, si decía algo se paraba y uno quería era jugar".