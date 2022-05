Billy Escobar sobre la guía para regir las finanzas de los equipos: "Es un trabajo colectivo"

Desde la Supersociedades de Sociedad, Billy Escobar presentó un guía para regir los negocios de los distintos equipos profesionales en Colombia.

El documento efectuado por el superintendente incluye una serie de informaciones en la que los clubes pueden orientarse acerca de su información financiera, en cómo pueden manejar sus activos, pasivos y hasta todo el tema de inventarios.

Publicidad

En charla con 'Blog Deportivo', de Blu Radio', Escobar explicó un poco más del tema, en cómo fue el construir esta guía y cómo se va a llevar a cabo.

“Digamos que se tiene que hacer un trabajo de construcción colectiva en donde se hace partícipe el Ministerio del Deporte como un gran actor, la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y, por supuesto, la Superintendencia de Sociedades. Es un trabajo que se viene haciendo con una participación de los clubes en la idea de armar una orientación, una guía, que le sirva para hacer las cosas en marco de la ley colombiana, estamos hablando de la información financiera que deben reportar los clubes y que está relacionado con los deportistas que desarrollan su actividad profesional en los mismos”, dijo de entrada Billy Escobar.

Él mismo aseguró que esta consecución "es un gran logro, ya que es un trabajo colectivo, no es una imposición nuestra, un trabajo de muchas horas acompañados con el Ministerio del Deporte y la Superintendencia de Sociedades".

Publicidad

Cuando fue peguntado en cada cuanto tiempo se verificará que los clubes cumplan con todo lo que se pactó en este trabajo, Billy Escobar sostuvo lo siguiente.

Publicidad

“Es una información que es permanente, la ley periódicamente tiene sus tiempos y la idea es que se adecue a las normas de contabilidad general que establece el sistema fiscal colombiano que es permanente. La clave es que ellos van a tener un parámetro sobre sus sistemas financieros, sus activos, sus pasivos, las cuentas que llevan, inventarios, como, por ejemplo, sobre su marca, o mejor el convenio deportivo por el cual se hace la transferencia de los jugadores y también debe ser registrado”, prosiguió.

Eso sí aclaró que “ese lenguaje que se manejaba tradicionalmente en el fútbol, que era un lenguaje propio y no del nuestro, de la normativa ya adecuado a la legislación que ya existe, no estamos inventando nada nuevo, estamos orientándolos en términos como los derechos deportivos. Tienen gran sentido y se le da claridad, hoy ya no hay ninguna excusa porque ya hay un consenso”.

De igual manera, sostuvo que “esto que estamos haciendo no tiene precedentes a nivel internacional, estamos adelantándonos con mucho de los sistemas deportivos de otros países donde tampoco existe una claridad, esta guía les va a servir”.

Publicidad

Por último, el superintendente Billy Escobar manifestó que esta nueva guía le da un estatus al fútbol colombiano y al deporte en general, ya que toda la información financiera de los clubes estará registrada.

“Lo que debo resaltar es que hubo un buen ánimo y el papel de la dirigencia fue fundamental porque ellos le han jugado a que nosotros formalicemos y eso le da mucha seriedad al tema empresarial en el deporte del fútbol en Colombia, le da estatus diferente en términos de que tiene sus registros puestos en el lenguaje, fiscal, tributario y financiero en nuestro país”, concluyó.