Boca Juniors perdonó, pero no olvidó: "Si River no se solidarizó en 2018 ¿por qué ahora nosotros?” Desde la prensa Argentina se filtró que los jugadores del ‘xeneize’ nunca recibieron llamadas del ‘millonario’ para apoyar la idea de no jugar en la primera fecha de la Copa de la Superliga, y que, de haberse dado tal comunicación, no los hubieran ap