¡Bochornoso! Final entre Brasil y Argentina del Torneo Montaigu Sub-17 terminó a los golpes

¡Penoso, bochornoso! No hay otras palabras para describir el momento. La final del Torneo Montaigu Sub -17 entre Brasil y Argentina, que se llevó a cabo en Francia, terminó en medio de los golpes, trompadas, insultos y no hubo nada de ‘juego limpio’.

Cuando el juez central del partido dio por finalizada la contienda, que ganó 2-1 la ‘canarinha’, los futbolistas de la misma comenzaron a celebrar. Hasta ahí, todo bien, pero los de Brasil hicieron algunos gestos, que no le agradaron del todo a los argentinos.

De inmediato, los golpes fueron y vinieron en el césped. Agustín Roberto, de la ‘albiceleste’ fue uno de los primeros en responder a las manos. Ahí se armó una batalla campal con empujones, golpes e insultos.

Los entrenadores de ambas selecciones al ver la magnitud del bochornoso momento, decidieron ingresar a la cancha y bajar los ánimos.

SE PICÓ EN MONTAIGU: un triste cierre para una gran final entre Argentina y Brasil en la definición del torneo Sub 17. La Verdeamarela ganó 2-1 y gritó campeón. pic.twitter.com/r2JApMn4RF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2022