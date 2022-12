‘Bolillo’ Gómez empezó el año 2017 en medio de polémicas y disputas

El entrenador colombiano, al servicio de Panamá, ya ha sido protagonista de dos escándalos en tres fechas en la actual edición de la Copa Centroamericana.

Hernán Darío Gómez critica a la prensa

La primera polémica del extécnico de la selección Colombia se presentó durante la conferencia de prensa posterior al partido de la segunda fecha, en el que Panamá derrotó a Nicaragua por 2-1. Todo comenzó cuando un periodista local cuestionó el rendimiento del equipo panameño y lo calificó como “accesible”, por lo que el ‘Bolillo’, no dudó en responderle.

Publicidad



“Ah, no. Empezamos mal. Yo no quiero hacer más el programa de ustedes, yo no les voy a dar la plata mía a ustedes, es cierto, malinforman, entonces es mejor hablar poquito. Su análisis es totalmente distinto a lo que nosotros (el cuerpo técnico) pensamos”, aseguró el entrenador colombiano.



“Voy hacer todo lo posible para que los comentarios de algunos periodistas, no todos, me vayan a dañar la eliminatoria, el ambiente con el país. Nos hemos entregado mucho por esta selección y nadie ha querido entender. Tantos años llevamos en el fútbol para que un periodista que no juega a fútbol, que no es futbolista (diga) el técnico se equivocó”, sentenció Gómez.



Encontrón entre Pinto y Gómez

La segunda polémica sucedió al terminar el partido por la Copa Centroamericana que Honduras le ganó a Panamá por 0-1. Tras el pitazo final del juez central, Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, y Hernán Darío Gómez se abrazaron y todo parecía que terminaba bien. Sin embargo, aparentemente, Pinto le dijo algo que no le gustó nada al ‘Bolillo’, por lo que empezó la discusión que luego terminó convirtiéndose en un agarrón.

Publicidad