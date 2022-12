‘Bolillo’ Gómez, se defiende: “Los que dicen que Honduras no es nada, no ven fútbol”

Luego del empate 0-0 entre Ecuador contra los ‘catrachos’, el técnico colombiano que dirige a la ‘tricolor’ entregó su balance luego de la pálida igualdad tras el partido disputado en Estados Unidos.

Este martes, el seleccionado ecuatoriano empató sin goles contra Honduras, equipo del que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tuvo palabras de elogio, por el juego mostrado frente al elenco suramericano.

Publicidad

La primera y contundente declaración del antioqueño fue: “en Ecuador, Honduras no es nadie, al menos así hablan los que no miran fútbol”; esto teniendo en cuenta los duros señalamientos que ha recibido el estratega después del partido disputado en el Red Bull Arena, de New Jersey.

Además: ‘Bolillo’ Gómez cerró su gira de preparación con Ecuador sin victorias: 0-0 contra Honduras

Y es que el partido no era fácil para Gómez: “tenía un poco de susto para este partido contra Honduras, inclusive más que al de Estados Unidos. La gente no valora la Concacaf y yo vengo de acá” (dirigió a Panamá).

Precisamente el timonel también tuvo palabras de admiración para el fútbol centroamericano: “El Salvador le ganó a Perú, Chile no le ganó a Estados Unidos” y en tono jocoso afirmó: “México ‘se comió’ a los sudamericanos, triunfó contra los chilenos y paraguayos”.

Publicidad

De esa manera, ‘Bolillo’ Gómez cierra la fecha FIFA preparatoria de marzo con un juego perdido 1-0 con Estados Unidos y la paridad 0-0 contra Honduras; motivo que lo tiene como foco de las miradas en Ecuador.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados