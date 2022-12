Borussia Dortmund advierte: "No hay que esperar un traspaso de Dembéle al Barcelona"

El conjunto alemán explicó que el español no ofreció lo que “corresponde a sus valores futbolísticos”. La aclaración se da luego de que el jugador no se presentara a entrenar.

El traspaso del internacional francés Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund al Barcelona es "poco probable", señaló este jueves el club alemán, después de que el futbolista no acudiera al entrenamiento previsto horas antes .

"Los representantes del Barcelona hicieron una oferta que no se corresponde con los valores futbolísticos extraordinarios del jugador, ni al estado actual del mercado europeo de fichajes", señaló el Dortmund en un comunicado, añadiendo que "no hay que esperar un traspaso del jugador al Barcelona".

Según la prensa alemana, el Dortmund pide 150 millones de euros por el joven atacante, lo que le convertiría en el segundo jugador más caro en la historia del fútbol por detrás precisamente de Neymar, vendido por 222 millones al París Saint-Germain a quien sustituiría en el Barcelona.

El diario Bild explica en sus páginas que Dembélé no ha llevado bien la ausencia de acuerdo entre ambos clubes. El galo "quiere ir al Barcelona y no ha digerido que las dos entidades no se pusieran de acuerdo sobre el monto de la operación", precisa el rotativo germano.

El delantero, de 20 años, no asistió al entrenamiento del equipo de este jueves.

"No ha acudido a la sesión de hoy. Hemos intentado localizarle. Espero que no le haya ocurrido nada grave", declaró por su parte el entrenador del Dortmund, Peter Bosz, en rueda de prensa.

